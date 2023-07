Selenskyj führt Gespräche mit dem schwedischen Ministerpräsidenten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Christersson die Lage an der Front, die Unterstützung der Verteidigung und die Vorbereitungen für den NATO-Gipfel in Vilnius besprochen. Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Staatschefs am Dienstag, 4. Juli, mit.

Selenskyj dankte Christersson für die erfolgreiche sechsmonatige schwedische EU-Ratspräsidentschaft und seine aktive Beteiligung an der Vorbereitung von zwei Sanktionspaketen gegen Russland.

Die Gesprächspartner erörterten die Lage an der Front und die jüngsten Entwicklungen in Russland und kamen überein, die Bemühungen um eine Annäherung beider Länder an die NAto-Mitgliedschaft zu koordinieren.

„Der ukrainische Präsident und der schwedische Ministerpräsident erörterten das Tempo der Umsetzung der vorläufigen Vereinbarungen über die Verteidigungsunterstützung durch das Königreich. Wolodymyr Selenskyj informierte über den weiteren Bedarf der Ukraine, insbesondere zur Stärkung der Luftverteidigung“, heißt es in der Erklärung.

Zuvor war berichtet worden, dass Schweden in der Nähe der Ukraine Zentren für Waffenlogistik und -wartung einrichten würde. Medienberichten zufolge hat Schweden eine mechanisierte Brigade für die ukrainischen Streitkräfte vorbereitet und sie mit der notwendigen Ausrüstung ausgestattet.