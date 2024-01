Selenskyj führte ein Gespräch mit Trudeau über den Schutz des Himmels

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei seinem ersten internationalen Gespräch im Jahr 2024 mit dem kanadischen Ministerpräsident Justin Trudeau über die Verschärfung des Schutzes des ukrainischen Luftraums gesprochen. Darüber berichtete das Staatsoberhaupt am Montag, den 1. Januar, auf seinem Telegram-Kanal.

„Zunächst einmal haben wir über das Thema Sicherheit gesprochen. Ich habe Justin über die russischen Angriffe auf unsere Städte und Dörfer informiert: ständiger Raketenterror, Angriffe „Shaheds“. Allein am Vorabend von Neujahr und Silvester ist es unseren Luftverteidigungskräften gelungen, mehr als 80 Angriffsdrohnen zu zerstören, aber leider gab es in den Regionen Sumy, Odessa, Lwiw, Poltawa, Kiew, Donezk und Cherson auch Treffer, die Schäden an zivilen Objekten verursachten“, betonte er.

Selenskyj fügte hinzu, dass er Trudeau für seine Bereitschaft dankte, bei der Stärkung der Verteidigung des ukrainischen Luftraums zu helfen, insbesondere für die Lieferung zusätzlicher NASAMS – Systeme und Raketen an sie.

„Wir haben die Arbeit an den Sicherheitsgarantien besprochen und vereinbart, dass unsere Teams bald den bilateralen Dialog für ein entsprechendes Abkommen intensivieren werden“, fügte der Präsident hinzu.

Die Staats- und Regierungschefs besprachen die Vorbereitungen für das vierte Treffen der Berater, die an der Umsetzung der Formelwelt arbeiten. Das Treffen wird Mitte Januar in Davos stattfinden.

Selenskyj dankte Trudeau sowie Kanada „für die angemessene Unterstützung auf globaler Ebene für unsere Bemühungen.“

Wie wir bereits berichteten, hat Kanada am 24. November ein neues Militärhilfepaket für die Ukraine angekündigt.