Die Ukraine hat offiziell die Termine für Weihnachten und mehrere andere Feiertage geändert. Das entsprechende Gesetz wurde von Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnet, berichtet auf der Website des Staatsoberhauptes und in der Karte des Gesetzes №9431 am Freitag, 28. Juli.

Nun wird in der Ukraine Weihnachten nicht am 7. Januar, sondern am 25. Dezember gefeiert.

Auch die Daten anderer Feiertage haben sich geändert:

Tag der ukrainischen Kosaken und Tag der Verteidiger und Beschützer, statt am 14. Oktober – 1. Oktober; * Tag der ukrainischen Schrift und Sprache, statt am 9. November – 27. Oktober; * Tag der Taufe der Kiewer Rus – Ukraine und Tag der ukrainischen Staatlichkeit, statt am 28. Juli – 15. Juli; * Adoptionstag, statt am 30. September – 17. September.

Darüber hinaus wird der Tag der Familie nun am 15. Mai gefeiert.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj für den 9. Mai einen neuen Feiertag – den Europatag – festgelegt, und der 8. Mai ist der Tag des Gedenkens und des Sieges über den Nazismus im Zweiten Weltkrieg.

