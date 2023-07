Selenskyj gratulierte den Kämpfern der Spezialeinsatzkräfte zu diesem Feiertag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine feiert am Samstag, den 29. Juli, den Tag der Spezialeinsatzkräfte der ukrainischen Streitkräfte. Die Kämpfer wurden von Präsident Wolodymyr Selenskyj beglückwünscht.

„Krieger mit unzerstörbarem Willen, Ausdauer, Einfallsreichtum, Mut und Beharrlichkeit. Ukrainische Spezialkräfte. Sie erfüllen eine breite Palette von Kampfaufgaben unter den gefährlichsten und schwierigsten Bedingungen. Sie stellen sich geschickt dem russischen Aggressor entgegen, wobei es keine Hindernisse gibt, die Sie nicht überwinden könnten“, sagte Selenskyj.

Er dankte allen Kämpfern für den Sieg, die heldenhafte Pflichterfüllung und die Selbstaufopferung: „Ruhm den Sondereinsatzkräften der Streitkräfte der Ukraine!“.

Der Kommandeur der Spezialeinheiten der ukrainischen Streitkräfte, Brigadegeneral Wiktor Khorenko, wies seinerseits darauf hin, dass die Kämpfer viele erfolgreiche Operationen durchgeführt haben, die in die Geschichte eingehen werden.

„Krieger der Spezialeinsatzkräfte! Was macht uns besonders? Es sind Menschen, die sich ihrer Sache verschrieben haben; es sind erfolgreiche Operationen, die in die Geschichte eingehen werden; es ist die Angst in den Augen des Feindes bei der Erwähnung der Special Operations Forces; es ist eine Mischung aus Professionalität, Wagemut und übermenschlichen Anstrengungen im Kampf für unseren Sieg!“ Zerstören Sie weiterhin den Feind, wie nur Sie es können“, sagte der Kommandeur der Spezialeinheiten.

Zuvor hatten die Spezialeinsatzkräfte gezeigt, wie sie den Feind im Dorf Staromajorskoje in der Region Donezk vernichtet haben. Diese Siedlung wurde am Vortag im Rahmen der Gegenoffensive der Streitkräfte der Ukraine befreit.

H3. Die erste militärische Frau hat den Qualifikationskurs der ukrainischen Spezialeinsatzkräfte bestanden