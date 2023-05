Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Selenskyj hat den indischen Ministerpräsident getroffen. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den indischen Ministerpräsident Narendra Modi zum ersten Mal seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine getroffen.

Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Staatschefs am Samstag, den 20. Mai, am Rande des laufenden G7-Gipfels in Japan mit. Selenskyj informierte den indischen Ministerpräsident über die humanitären Bedürfnisse der Ukraine, einschließlich Minenräumung und mobile Krankenhäuser.

Er forderte Modi auch auf, sich der Friedensformel anzuschließen: „Der Krieg hat viele Krisen und viel Leid gebracht.

Deportierte Kinder, verminte Gebiete, zerstörte Städte, zerstörte Schicksale“, sagte der Präsident. Er dankte Indien für die Unterstützung der territorialen Integrität der Ukraine und die Bereitstellung humanitärer Hilfe. Narendra Modi seinerseits dankte Selenskyj für seine Hilfe bei der Evakuierung indischer Studenten aus der Ukraine…