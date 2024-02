Selenskyj kommentierte die Entlassung Laputinas

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommentierte die Entlassung der ukrainischen Ministerin für Veteranenangelegenheiten Julia Laputina am 5. Februar in einer Videobotschaft.

„Heute Morgen haben wir mit Ministerpräsident Denys Schmyhal über die Stärkung der Politik der Helden – der Politik der Veteranen – gesprochen. Schritte, die die bestehenden Probleme in diesem Bereich lösen und unserem Volk Vertrauen geben werden. Schritte zum Neustart. Und nicht nur in dieser Richtung. Bei allem Respekt für den Minister, das ist nur eine Frage des Managements. Die Ukraine braucht Kraft, frische Energie und eine zufriedenstellende Führung in allen Bereichen. Wir müssen diesen Krieg gewinnen. Und dieses Jahr das Maximum zu tun, das ist sogar mehr als möglich. Die Ukraine wird gewinnen“, sagte der Präsident

Wir erinnern daran, dass die Ministerin für Veteranenangelegenheiten Yulia Laputina zurückgetreten ist. Ihr Antrag wird auf der nächsten Plenarsitzung des Parlaments geprüft werden, versicherte der Sprecher Ruslan Stefantschuk.

Zuvor hatte Selenskyj den Rücktritt des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte Walerij Saluschnyj nicht ausgeschlossen. Der Staatschef sagte, dass er über diese Ablösung „nachdenkt“.