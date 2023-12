Selenskyj: Patriot, NASAMS, Gepard funktionieren perfekt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der laufenden Woche ist es den ukrainischen Verteidigern gelungen, 104 von 112 Shaheds abzuschießen, und die von den Partnern bereitgestellten Flugabwehrsysteme funktionieren einwandfrei. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Abendansprache am Samstag, den 16. Dezember.

„Ich möchte unsere Verteidiger des Himmels feiern. Erst letzte Nacht haben sie 30 Shaheds zerstört – ein beeindruckendes Ergebnis. Insgesamt wurden in dieser Woche bereits 104 Shaheds von den 112 von Russland eingesetzten zerstört. Die Zerstörung jedes einzelnen ist ein gerettetes Leben, eine gerettete Infrastruktur“, sagte der Staatschef.

Selenskyj wies darauf hin, dass in dieser Woche auch Raketen, insbesondere ballistische Raketen, abgeschossen wurden. Die von den Partnern bereitgestellten Systeme Patriot, NASAMS und Gepard funktionieren einwandfrei, sagte er.

„Wir bereiten uns auch darauf vor, die Luftverteidigung weiter zu stärken, darauf haben wir uns bereits geeinigt. Bei fast jedem Treffen, das ich mit führenden Politikern habe, bei fast jeder Verhandlung ist dieses Thema – das Thema Luftverteidigung – zu hören. Es wird mehr Systeme geben, mehr Schutz für den Himmel“, fügte der Präsident hinzu.

Erinnern Sie sich, in der Nacht des 16. Dezember haben die Luftverteidigungseinheiten 30 Kamikaze-Drohnen Shahed-136/131 zerstört, die von den Russen abgeschossen wurden.

Laut dem Sprecher des Luftwaffenkommandos der ukrainischen Streitkräfte, Oberst Jurij Ihnat, benötigen die Russen keine speziell ausgerüsteten Standorte, um Shaheds zu starten. Die Angriffsdrohnen können praktisch von einem Lastwagen oder von einem Auto aus gestartet werden.