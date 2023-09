Selenskyj plant ein Treffen mit Biden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will sich nächste Woche mit US-Präsident Joe Biden treffen, wie NBC News berichtet.

„Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj plant, nächste Woche an der UN-Generalversammlung in New York teilzunehmen“, heißt es in der Publikation.

Es wird über das geplante Treffen mit Joe Biden berichtet, aber es ist nicht bekannt, wo genau: in New York oder im Weißen Haus.

Wir erinnern daran, dass Selenskyj kürzlich mit Biden telefoniert hat.