Selenskyj reagiert auf die Angriffe auf die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf den massiven Beschuss friedlicher ukrainischer Städte durch das russische Militär reagiert und erklärt, dass Russland durch solche Aktionen nichts für sich selbst ändern wird. Dies sagte er am Dienstagmorgen, dem 18. Oktober.

„Sie tun weiterhin das, was sie am besten können – Zivilisten terrorisieren und töten. Der Feind zerstörte ein Wohngebäude in Mykolajiw mit C-300-Raketen. Ein Mann wurde getötet. Es gab auch einen Streik auf einem Blumenmarkt, einem Kastanienplatz. Ich frage mich, wogegen die russischen Terroristen bei diesen friedlichen Zielen gekämpft haben“, schrieb Selenskyj und postete ein Video von der Zerstörung in Mykolajiw.

„Der terroristische Staat wird durch solche Aktionen nichts für sich selbst ändern. Sie wird nur ihre zerstörerische und mörderische Natur bestätigen, für die sie mit Sicherheit zur Rechenschaft gezogen werden wird“, fasst Selenskyj zusammen.