Selenskyj reagierte auf Trumps Worte über einen Diktator

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident nimmt keinen Anstoß an den Worten Donald Trumps, der ihn einen „Diktator“ nannte.

Der ukrainische Präsident Selenskyj nimmt keinen Anstoß daran, dass der amerikanische Staatschef Donald Trump ihn einen „Diktator“ genannt hat. Dies erklärte das Staatsoberhaupt auf einer Pressekonferenz am Sonntag, den 23. Februar.

„Ich habe einen pragmatischen Ansatz für die Beziehungen mit der heutigen Regierung und werde dies auch weiterhin so handhaben. Aber sicherlich würde ich die Worte von Präsident Trump in meiner Rede nicht als Komplimente bezeichnen, um es gelinde auszudrücken. Aber worüber sollte man beleidigt sein? Man nimmt Anstoß an dem Wort „Diktator“ für jemanden, der ein Diktator ist. Und so verstehe ich es als „na ja, was soll’s, wir werden schon irgendwie mit den Vereinigten Staaten von Amerika leben. Wir werden definitiv keine Diktatoren sein“, sagte Selenskyj.

Der Präsident betonte, dass er nicht jahrzehntelang an der Macht sein wird, aber auch nicht zulassen wird, dass der russische Diktator Wladimir Putin auf dem Territorium der Ukraine an der Macht ist.

„Und die Worte – sie werden vergehen. Und vielleicht werden sie eines Tages etwas Gutes sagen“, fügte der Staatschef hinzu.

Selenskyj merkte an, dass es für ihn wichtig ist, was die Ukrainer von ihm denken, so wie es für Trump wichtig ist, was die Amerikaner von ihm denken.