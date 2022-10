Selenskyj sagte: "Brutale Kämpfe im Donbass"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Truppen liefern sich in der Region Donezk brutale Gefechte mit russischen Aggressoren. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache am Mittwoch, den 26. Oktober.

„Die brutalen Kämpfe in der Region Donezk – Richtung Bachmut, Avdeevka – gehen weiter. Alle unsere Soldaten, die in diesen Richtungen in der Region Donezk Stellung beziehen, sind einfach Helden“, sagte der Staatschef. Ihm zufolge „gehen die aktiven Operationen in anderen Richtungen weiter. Ich möchte die Kämpfer der 25. Luftlandebrigade für ihre Tapferkeit bei der Befreiung der besetzten Gebiete in der Region Luhansk loben“.

„Heute wurde in den meisten Teilen unseres Landes mehrmals Luftschutzalarm ausgelöst. Es gibt Ergebnisse für die Luftwaffe: ein weiterer Invasionshubschrauber wurde abgeschossen, eine weitere Drohne“, sagte er.

Laut Selenskyj „nähert sich die Gesamtzahl der abgeschossenen russischen Hubschrauber bereits 250. Die russischen Invasoren haben bereits so viel Ausrüstung – Flugzeuge und andere – verloren, wie die meisten Armeen der Welt einfach nicht haben und nie haben werden. Es gibt keine Möglichkeit für Russland, diese Verluste wieder wettzumachen.“

„Ich danke allen unseren Kämpfern für diese schrittweise und unumkehrbare Entmilitarisierung des Feindes. Ruhm für jeden, der für die Freiheit der Ukraine kämpft und arbeitet“, sagte der Präsident…