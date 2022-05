Selenskyj sagte, wann der Krieg enden wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Krieg gegen Russland wird enden, wenn die Ukraine gewinnt. Dies sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyjy in einem Interview mit der griechischen Publikation EPT News am Sonntag, 1. Mai.

Er erklärte auch, dass er bereit sei, die territoriale Integrität des Landes wiederherzustellen. Zugleich betonte der Präsident, dass er um des Friedens willen nicht bereit sei, die Grenzen der Ukraine zu ändern.

„Wir sind bereit, unsere territoriale Integrität wiederherzustellen. Andernfalls, wenn wir bereit sind, einen Teil des Landes an Russland abzutreten – dann sind all diese Menschen umsonst gestorben. Warum sind sie dann gestorben?“ – sagte das Staatsoberhaupt.

Er betonte auch, dass es nicht bei der Übergabe des Landes an Russland bleiben wird, so wie es auch nach der Übernahme der Krim nicht aufgehört hat.

„Und dann geben wir ihnen Zeit, sich auszuruhen, bevor wir in 2-3 Jahren einen weiteren Angriff starten. Damit sind wir nicht einverstanden“, fügte der Präsident hinzu.

In dem Interview betonte der Präsident auch, dass Russland nach dem Einsatz von Phosphormunition auch in der Lage ist, andere verbotene Waffen einzusetzen.

„Ich glaube, dass nach dem Einsatz von verbotenen Waffen, so genannten Phosphorbomben, wie er im Zentrum von Charkiw, in Mariupol, im Süden unseres Landes, um Saporischschja, Donezk und Luhansk geschehen ist, wir davon ausgehen können, dass Russland auch in der Lage ist, andere Arten von verbotenen Waffen einzusetzen“, sagte der ukrainische Präsident.