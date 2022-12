Selenskyj schlug vor, dass Russland seine Truppen zu Weihnachten abziehen sollte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj schlug vor, dass Russland seine Aggression beenden und seine Truppen während der kommenden Weihnachtstage abziehen sollte. Dies sagte er während seiner Rede auf dem G7-Gipfel.

„Vor uns liegen die Feiertage, die von Milliarden von Menschen gefeiert werden: Weihnachten nach dem gregorianischen Kalender, Neujahr, Weihnachten nach dem julianischen Kalender. Dies ist die Zeit, in der normale Menschen an Frieden und nicht an Aggression denken. Ich schlage vor, dass Russland zumindest versucht zu beweisen, dass es in der Lage ist, Aggressionen abzuwehren. Es wäre richtig, an diesem Weihnachtsfest mit dem Abzug der russischen Truppen aus dem international anerkannten Gebiet der Ukraine zu beginnen. Wenn Russland seine Truppen aus der Ukraine abzieht, wird es auch für eine zuverlässige Einstellung der Feindseligkeiten sorgen“, sagte Selenskyj.

Er betonte auch, dass eine Antwort Moskaus genau zeigen würde, was die russische Seite will – Frieden oder Krieg.

In seiner Rede vor den G7-Teilnehmern betonte Selenskyj, dass die Ukraine moderne Panzer, mehr Artillerie und Langstreckenraketen braucht…