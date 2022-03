Selenskyj hat sich an die russischen Besatzer gewandt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich an die russischen Eindringlinge gewandt, die vorübergehend ukrainische Städte besetzen. Der ukrainische Staatschef hat am Samstag, den 26. März, einen entsprechenden Appell aufgezeichnet und in das Netz gestellt.

Er merkte an, dass „die Besatzer nicht von Randfiguren unterstützt werden, die sich als Macht ausgeben wollen, und der Rubel wird bald nur noch nach Gewicht akzeptiert werden“.

„Nichts, was sie tun, wird den Besatzern helfen: unser Fernsehen abschalten und Moskauer Fernsehmoderatoren einschalten, Flugblätter mit Propaganda verteilen, Rubel verteilen, die auch in Russland bald nach Gewicht und nicht nach Nennwert akzeptiert werden.

Die Bestechung von Randständigen, die von den Besetzern in allen Mülleimern gesucht werden, um angeblich pro-russische Behörden darzustellen, wird auch nicht helfen.

Die Antwort auf die Insassen wird nur eine sein: Hass und Verachtung“, sagte der Präsident.

Der Präsident betonte auch, dass es den russischen Truppen nicht gelingen wird, Slawutytsch in der Region Kiew zu besetzen.

„Heute waren wir mit euch zusammen, auf euren Straßen, bei eurem Protest. Und alle zusammen haben wir den Besetzern eines gesagt: ‚Geht nach Hause, solange ihr noch laufen könnt‘. Die russischen Invasoren drangen in Slawutitsch ein und stießen dort auf die gleiche Reaktion wie im Süden unseres Staates, wie im Osten unseres Landes. Die Ukraine ist sich einig in ihrem Wunsch, frei und unabhängig zu leben, um ihrer eigenen Träume willen und nicht um der kranken Fantasien anderer willen“, sagte Selenskyj.