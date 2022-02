Selenskyj hat sich wegen der Verhandlungen an Putin gewandt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyjj hat sich an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gewandt und die Verhandlungen angesprochen. Dies sagte er in einer weiteren Videobotschaft am Freitag, den 25. Februar.

„Der Einmarsch Russlands in die Ukraine ist nicht nur eine Invasion, sondern der Beginn eines Krieges gegen Europa“, sagte er.

„Seit zwei Tagen werden unsere Städte von Raketen, Luftangriffen und Panzerkolonnen bombardiert – Europa hat das schon im Zweiten Weltkrieg gesehen und „Nikoli.Znovu!“ gesagt, aber es ist wieder soweit. Wir wissen nicht genau, was Sie dagegen tun werden und wie Sie sich verteidigen wollen, wenn Sie der Ukraine so langsam helfen“, sagte der Präsident.

„Sie haben Sanktionen gegen Banken verhängt, aber die russische Armee greift weiter an. Es ist immer noch möglich, die Aggression zu stoppen. Wir müssen unverzüglich handeln. Leute, geht auf die Plätze und fordert ein Ende des Krieges“, fordert Selenskyj.

Er glaubt, dass Europa genug Macht hat, um die Aggression zu stoppen.

„Annullierung von Visa für Russen, Abtrennung von Swift, vollständige Isolierung Russlands, Abberufung von Botschaftern, Ölembargo, Schließung des Luftraums. All dies sollte heute auf dem Tisch liegen, da wir über eine Bedrohung für ganz Europa sprechen“, sagte Selenskyj.

Außerdem forderte er Putin auf, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, um den Verlust von Menschenleben zu verhindern.

„In der ganzen Ukraine wird gekämpft. Setzen wir uns an den Verhandlungstisch, um den Verlust von Menschenleben zu stoppen“, schlug Selenskyj vor.

Er rief auch Freiwillige aus der ganzen Welt auf, in die Ukraine zu gehen und Europa zu verteidigen.

„Jeder Europäer kann zur ukrainischen Botschaft kommen und mehr Hilfe, Geld und Waffen verlangen. Wenn Sie Kampferfahrung in Europa haben, können Sie zu uns kommen und mit uns Europa verteidigen“, sagte der Präsident.

Selenskyj sprach auch zu den Streitkräften der Ukraine.

„Und nun möchte ich zu den Streitkräften der Ukraine sprechen. Bleiben Sie standhaft. Ihr seid alles, was wir haben. Sie sind alles, was unseren Staat schützt. Ruhm für die Ukraine“, sagte der Präsident…