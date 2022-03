Selenskyj sprach über die neue Verhandlungsrunde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyjy hielt am Sonntagabend, 27. März, eine Videoansprache zu den Ergebnissen des 32.

So betonte das Staatsoberhaupt die bevorstehenden Verhandlungen mit der russischen Seite, um Frieden zu erreichen.

„Es steht eine neue Verhandlungsrunde an, denn wir suchen den Frieden. Ohne Abwürgen. Wie ich erfahren habe, besteht die Möglichkeit und die Notwendigkeit eines persönlichen Treffens auf dem Gebiet der Türkei. Unsere Prioritäten bei den Verhandlungen sind bekannt. Die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine wird nicht in Frage gestellt. Wirksame Sicherheitsgarantien für unseren Staat sind unerlässlich“, betonte er.

Außerdem sprach der Präsident über ein Interview, das er russischen Medien gegeben hatte und dessen Veröffentlichung von Roskomnadsor verboten wurde.

„Sie haben die Meinungsfreiheit in ihrem eigenen Staat zerstört und versuchen nun, den Nachbarstaat zu zerstören. Sie stellen sich selbst als Global Player dar, haben aber selbst Angst vor einem relativ kurzen Gespräch mit ein paar Journalisten. Nun, wenn das die Reaktion ist, bedeutet das, dass wir alles richtig machen, dass sie nervös sind. Offensichtlich haben sie festgestellt, dass ihre Bürger immer mehr Fragen zur Lage in ihrem Land haben“, so Selenskyj.

Er kündigte außerdem an, dass er in der kommenden Woche weiterhin vor den Parlamenten anderer Staaten sprechen werde, damit niemand „ukrainische Interessen irgendwo in politischen Ämtern oder in bürokratischen Schlupflöchern“ verstecken könne.