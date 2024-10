Selenskyj sprach über die Waffen, die die Ukraine produziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Interesse der Rüstungsunternehmen in der Welt an einer Zusammenarbeit mit der Ukraine wächst ständig, versicherte der Staatschef.

Die Ukraine stellt jetzt Waffen her, die sie vorher nicht hatte. Es handelt sich zum Beispiel um Artilleriegranaten des Kalibers 155 und Langstreckendrohnen. Dies berichtete Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am Dienstag, den 1. Oktober.

„In Kiew arbeitete bereits das zweite Forum der Verteidigungsindustrie. Vertreter von mehr als 30 Ländern und fast dreihundert Unternehmen – ukrainische und fortschrittliche ausländische. Für die Ukraine ist es von grundlegender Bedeutung, dass nicht nur die Partnerstaaten, sondern auch die Verteidigungsunternehmen der Welt ein ständig wachsendes Interesse daran haben, mit uns, mit unserem Verteidigungsbereich, zusammenzuarbeiten. Einige der Vereinbarungen sind bereits umgesetzt worden.

Selenskyj wies darauf hin, dass die Ukraine mit der Herstellung einer neuen Basis für den Einsatz westlicher Panzerfahrzeuge begonnen hat.

„Die Ukraine stellt bereits Dinge her, die wir vorher nicht hatten, das ist das Kaliber 155 und unsere Langstreckendrohnen, unsere Marinedrohnen. Wir schaffen eine neue Basis für den Einsatz westlicher gepanzerter Fahrzeuge – das betrifft sowohl die Reparatur als auch die Wartung. Auch bei der Entwicklung unseres Raketenprogramms werden gute Dinge getan. Und es ist jetzt sehr wichtig, dies alles zu beschleunigen“, fügte der Präsident hinzu.