Selenskyj sprach mit Netanjahu

Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Telefongespräch mit dem israelischen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geführt. Dies teilte das Staatsoberhaupt am Sonntag, den 8. Oktober, auf Telegram mit.

Der israelische Ministerpräsident sprach über die Situation im Land und die Aktionen der Streitkräfte und der Strafverfolgungsbehörden zur Abwehr des Hamas-Angriffs.

„Solidarität mit Israel, das unter einem dreisten Großangriff leidet, und unser Mitgefühl mit den vielen Opfern. Die Zusammenarbeit zwischen der israelischen Polizei und den ukrainischen Diplomaten bei der Sicherheit und dem Schutz der ukrainischen Bürger in Israel ist jetzt wichtig. Wir haben die Auswirkungen des Anschlags auf Israel auf die Sicherheitslage in der Region und darüber hinaus diskutiert“, betonte der Präsident.

Netanjahu berichtete in den sozialen Medien X über Telefongespräche mit ausländischen Staatsoberhäuptern.

„Ich habe mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dem italienischen Ministerpräsident Giorgia Meloni und dem britischen Ministerpräsident Rishi Sunak gesprochen. Sie alle haben Israels Recht, sich notfalls zu verteidigen, bedingungslos unterstützt“, sagte er.

Wie Sie sich erinnern, haben militante Hamas-Kämpfer am 7. Oktober einen massiven Raketenangriff auf Israel verübt und sind in das israelische Staatsgebiet eingedrungen. Daraufhin kündigte die israelische Armee den Beginn der Operation Eiserne Schwerter an und griff Einrichtungen der Gruppe im Gazastreifen an. Das militärische und politische Kabinett Israels erklärte den Kriegszustand.

Durch die Angriffe der Hamas in Israel wurden mehr als 600 Menschen getötet. Es ist bekannt, dass sich unter den Toten in Israel auch zwei Bürger der Ukraine befinden.