Ein Ehepaar ist in Jalta wegen seiner pro-ukrainischen Haltung zu Tode geprügelt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Auf der vorübergehend besetzten Krim hat ein Mann ein Ehepaar getötet, das „schlecht über Russland gesprochen hat“, wie russische Massenmedien berichten.

Die Tragödie ereignete sich am 29. September in Jalta. Der Mann kam in das Haus des 66-jährigen Wladimir und der 58-jährigen Victoria aus der Region Dnipropetrowsk, schlug sie mit einem Schläger und verließ das Haus, bevor er es durchsuchte.

Die russische Polizei hat bereits einen 60-jährigen Mann namens Shavkat festgenommen. Er gestand den Mord und sagte, dass die Eheleute die Krim ukrainisch nannten und auch schlecht über Russland und seine Führung sprachen, so dass dies der Grund für den Mord war.

Auf der Website des Ermittlungskomitees der Russischen Föderation ist zu lesen, dass die Eheleute einen Handwerker getötet haben, der sich um ihr Gästehaus kümmerte. Der Mann wurde in Sudak festgenommen und bereitet sich darauf vor, wegen Doppelmordes angeklagt zu werden.