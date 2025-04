Russland hat über 600 religiöse Stätten zerstört oder beschädigt - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Im Laufe des jahrelangen Krieges haben russische Angriffe mehr als 600 religiöse Stätten zerstört oder beschädigt, und 67 ukrainische Geistliche wurden von den russischen Angreifern getötet oder gefoltert.

Quelle: Selenskyj in seiner Ansprache an die Welt am Vorabend des Osterfestes, veröffentlicht auf Englisch

Direkte Rede: „Die russische Armee ist eine der größten Bedrohungen für christliche Kirchen und Gläubige. In den Jahren des totalen Krieges haben die russischen Angriffe mehr als 600 Kirchen, Gebetshäuser und Gotteshäuser zerstört oder beschädigt. 67 ukrainische Priester, Pastoren und Mönche wurden von den russischen Invasoren getötet oder gefoltert.

Und das sind nicht nur „Kollateralschäden“. Eine Rakete schlug in den Altar der orthodoxen Kathedrale in Odessa ein. Artillerie hinterlässt Kirchen in Trümmern. Gotteshäuser stehen durch russische Bomben in Flammen.

Sechshundertvierzig religiöse Stätten sind zerstört worden, die meisten von ihnen christlich. Aber wir werden sie alle wiederaufbauen.“