Selenskyj sprach von schweren Kämpfen im Donbass

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die schweren Kämpfe in der Region Donezk gehen unaufhaltsam weiter, aber die Streitkräfte der Ukraine halten ihre Stellung. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitagabend, den 18. November, in einer Videoansprache an die ukrainische Bevölkerung.

„Die brutalen Kämpfe in der Region Donezk dauern an, es gibt keine Entspannung der Kämpfe und keine Ruhepause. Allein in den letzten 24 Stunden wurden etwa hundert russische Angriffe abgewehrt. Alle unsere Soldaten, die im Donbass in Stellung sind, sind wahre Helden“, sagte Selenskyj.

Er erwähnte besonders die Grenzsoldaten der Abteilungen Charkiw und Sumy, die jetzt in der Region Donezk Dienst tun.

Der Staatschef dankte auch den Kämpfern der 4. operativen Brigade der Nationalgarde, die die Ukraine in Richtung Bachmut verteidigt.

„In keinem Bereich der Front geben wir dem Feind nach. Wir reagieren überall, halten überall Positionen“, betonte Selenskyj und fügte hinzu, dass in bestimmten Gebieten künftige Erfolge vorbereitet werden.

Zuvor hatte der Generalstab berichtet, dass der Feind Siedlungen im Donbass beschossen hat.

Die Region Donezk bereitet sich auf einen möglichen Atomschlag vor.