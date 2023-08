Selenskyj traf sich mit der dänischen Königin

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Erklärungen und Handlungen des dänischen Königshauses zur Unterstützung des ukrainischen Volkes sind für uns sehr wichtig, sagte der Präsident.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit der dänischen Königin Margrethe II. und Mitgliedern des Königshauses getroffen. Darüber berichtete das ukrainische Staatsoberhaupt am Montag, den 21. August in Telegram.

„Erklärungen und Aktionen der königlichen Familie Dänemarks zur Unterstützung der Ukraine und des ukrainischen Volkes sind für uns sehr wichtig. Wir schätzen die persönliche Unterstützung des Königshauses für die humanitären Bemühungen der dänischen und internationalen Organisationen, die in der Ukraine tätig sind“, schrieb der Präsident.

Er dankte dem dänischen Volk, der Regierung und dem Parlament für die umfangreiche humanitäre, finanzielle und militärische Hilfe für die Ukraine.

So wurden während seines Besuchs in Schweden Vereinbarungen über die Produktion von militärischer Ausrüstung in der Ukraine getroffen und Verhandlungen über Gripen-Kampfjets geführt.

In den Niederlanden und Dänemark wurde eine Vereinbarung über die Übergabe von F-16-Kampfjets an die Ukraine nach der Ausbildung der Piloten getroffen. Die Niederlande werden der Ukraine 42 Flugzeuge zur Verfügung stellen, während Dänemark der Ukraine 19 weitere Flugzeuge liefern wird.

Außerdem wurde bekannt, dass der ukrainische Präsident heute nach Athen reisen wird, wo ein Treffen der Staats- und Regierungschefs der westlichen Balkanländer stattfinden wird.