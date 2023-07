Selenskyj trifft bulgarischen Präsidenten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den bulgarischen Präsidenten Rumen Radev im Rahmen seines offiziellen Besuchs in Bulgarien getroffen. Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Staatschefs am Donnerstag, den 6. Juli, mit.

Während des Gesprächs betonte Selenskyj, dass es wichtig sei, die richtigen Akzente zu setzen und die Dinge beim richtigen Namen zu nennen.

„Ich bin sehr dankbar, dass das bulgarische Volk eine große Zahl von Ukrainern aufgenommen hat. Ich glaube, die Menschen in Bulgarien verstehen ganz klar, dass es sich nicht um einen ‚Konflikt‘, sondern um einen Krieg handelt. Denn wenn es einen Konflikt gibt, verlassen Millionen von Menschen nicht das Land, um ihre Kinder am Leben zu erhalten. Der Krieg findet auf unserem Territorium, auf unserem Land statt, also wissen wir genau, dass es sich nicht um einen Konflikt, sondern um einen Krieg handelt“, sagte Selenskyj.

Die Gesprächspartner erörterten die Umsetzung der ukrainischen Friedensformel. Wolodymyr Selenskyj begrüßte die Bereitschaft Bulgariens, sich an der Umsetzung dieser Formel zu beteiligen, insbesondere im Hinblick auf die Ernährungssicherheit. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die bulgarische Führung am Weltfriedensgipfel teilnehmen wird.

Selenskyj wies auf die Bedeutung der Ernennung eines bulgarischen Botschafters in der Ukraine hin.

Die Staats- und Regierungschefs schenkten der Interaktion in der Schwarzmeerregion besondere Aufmerksamkeit.