Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyjy hat gesagt, dass ein ukrainischer Soldat zehn Russen schlägt, weil er sich auf seinem Boden befindet und motiviert ist, ihn zu verteidigen.

„Und wir wollen unbedingt Frieden. Denn wenn wir das nicht wollten, glauben Sie mir, dann wären wir morgen auf der Krim. Wenn wir jetzt alles auf der Ebene hätten: „Krieg! Los geht’s! Wir sind gerannt, hurra!“ Es gibt kein „Hurra!“ Wir besiegen sie auf unserem Territorium. Eine unserer Streitkräfte schlägt zehn russische, weil sie nicht verstehen, was sie hier tun. Das ist alles. Und sie wissen mit Sicherheit, dass seine Frau irgendwo in Polen mit einem Kind ist. Oder in Wolnowacha, wo sie gestern vernichtet wurde. Das ist der Grund, warum diese Menschen so stark sind, nicht weil sie etwas Besonderes sind. Aber wir haben eine Tragödie, und ich versuche, sie zu erklären“, sagte Selenskyj in einem Interview mit russischen Medien.

Der Präsident betonte, dass die Ukraine nie vorhatte, die Krim militärisch zurückzugeben, weil sie ihr Volk und ihr Militär schätzt.

„Du hast in diesen zehn Jahren sowieso nichts getan. Was wurde auf der Krim unternommen? Gebaute Hotels wie in Dubai oder was? Was wurde dort hineingebracht? Was im Donbass? Die Arena könnte betrieben werden? Sie haben es einfach mit einer Granate getroffen und es steht. Und das ist unmöglich, verstehen Sie? Die Leute kamen mit einer anderen Ideologie“, sagte Selenskyj.