Selenskyj wandte sich an das amerikanische Volk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj wandte sich anlässlich des Nationalen Gedenktages an das amerikanische Volk. Das Staatsoberhaupt bedankte sich auch für die Unterstützung, die die USA der Ukraine gewähren, teilte das Präsidialamt mit.

„Im Namen aller Ukrainer möchte ich den Mut und die Opferbereitschaft aller Amerikaner würdigen, die sich für die Freiheit eingesetzt haben und sie weiterhin verteidigen. Eure Freiheit hat Bestand dank derer, die für sie gekämpft haben. Unsere Freiheit wird dank derer bestehen, die für sie kämpfen“, sagte Selenskyj.

Der ukrainische Staatschef betonte, dass „die Freiheit auf der Tapferkeit der Besten ihrer Art beruht“ und auf der Bereitschaft der jungen Männer und Frauen, die ihrem Land in der Armee dienen, ihre Tapferkeit zur Grundlage für die Zukunft ihres Landes zu machen.

Der Präsident wies darauf hin, dass die Ukrainer den USA und allen Amerikanern immer dankbar sein werden für die außerordentliche Unterstützung, die dazu beiträgt, „die russische Tyrannei für diejenigen zu stürzen, die ihren Kampf für die Freiheit verloren haben“.

„Mein besonderer Dank an diesem Gedenktag gilt allen Amerikanern: Söhnen und Töchtern, Eltern und Müttern, Brüdern und Schwestern, die zu Kriegern wurden. Denen, deren Stärke die Stärke der Freiheit wurde. Möge unser Sieg, der Sieg der ukrainischen Krieger, dieses Licht heller machen“, schloss Selenskyj.

Der Memorial Day, ein US-amerikanischer Feiertag, wird jährlich am letzten Montag im Mai begangen. Dieser Tag ist dem Gedenken an die US-Soldaten gewidmet, die in allen Kriegen und bewaffneten Konflikten, an denen die USA beteiligt waren, gefallen sind.