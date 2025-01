Die Russen haben mehr als 100 Drohnen in der Ukraine gestartet, von denen 57 zerstört wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 27. Januar griffen die Angreifer die Ukraine mit 104 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed und Imitationsdrohnen an. 57 Drohnen wurden zerstört, 39 weitere gingen vor Ort verloren, und der Angriff verursachte Schäden in 4 Regionen.

Quelle: Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in Telegram

** Wörtlich*: „Bis 9:00 Uhr wurden 57 Schahed-Angriffsdrohnen und andere Arten von Drohnen in den Regionen Kiew, Mykolajiw, Charkiw, Poltawa, Sumy, Dnipro, Chmelnyzkyj, Schytomyr, Winnyzja und Iwano-Frankiwsk abgeschossen. 39 feindliche Nachahmerdrohnen wurden lokal verloren (ohne negative Folgen).“

Einzelheiten: Die Luftwaffe fügte hinzu, dass der russische Angriff die Regionen Dnipropetrowsk, Sumy, Iwano-Frankiwsk und Kyjiw betraf – Infrastruktureinrichtungen, Wohnhäuser und Privathäuser wurden beschädigt.

Die Angreifer starteten ihre Drohnenangriffe von den russischen Städten Orel, Kursk, Millerovo und Primorsko-Achtarsk sowie von Kap Chauda auf der vorübergehend besetzten Krim aus. Der Luftangriff wurde von Flugzeugen, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kriegsführung und mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Luftstreitkräfte und Verteidigungskräfte abgewehrt.