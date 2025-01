Die Russische Föderation hat kritische Infrastruktur in Prikarpattya angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Feind hat die Region Iwano-Frankiwsk mehrmals mit Angriffsdrohnen angegriffen, so die örtlichen Behörden.

Die russische Armee hat in der Nacht zum Montag, 27. Januar, das Territorium der Ukraine mit Angriffsdrohnen angegriffen. Auch in der Region Iwano-Frankiwsk waren Explosionen zu hören. Dies berichteten die Leiterin der staatlichen Regionalverwaltung von Iwano-Frankiwsk Svitlana Onischtschuk und der Bürgermeister von Iwano-Frankiwsk Ruslan Marcinkiv.

Nach Angaben von Onishchuk gab es in dieser Nacht eine Reihe von Explosionen in Prikarpattya. Der Feind griff die Region mehrmals an und setzte dabei Angriffsdrohnen ein. Das Ziel der Russen waren Objekte der kritischen Infrastruktur. Um 08:00 Uhr gab es noch keine Informationen über Verletzte.

An einem der Angriffsorte wurde ein Feuer registriert, die zuständigen Dienste sind dort im Einsatz.

Der Beamte forderte die Bewohner der Region auf, die Signale des „Luftalarms“ nicht zu ignorieren und für ihre eigene Sicherheit zu sorgen.“

Marcinkiv präzisierte, dass die Russen sowohl die Region Iwano-Frankiwsk als auch die Stadt selbst angreifen.

„Der Feind hat sowohl der Region als auch der Gemeinde einen schweren Schlag versetzt. Aber dank der Arbeit der Luftverteidigung vorläufig ohne Schäden an zivilem Eigentum“, sagte er.

Wie bereits berichtet, wurde in der Region Kiew als Folge eines feindlichen Angriffs in einer der Siedlungen der Region ein 9-stöckiges Wohnhaus beschädigt.