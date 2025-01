Der Energieverbrauch in der Ukraine geht angesichts der steigenden Temperaturen zurück

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Stromverbrauch in der Ukraine zeigt aufgrund der starken Erwärmung einen rückläufigen Trend. Dies meldete Ukrenerho am Montag, den 27. Januar.

„Heute um 9:30 Uhr lag er um 2,8% niedriger als zur gleichen Zeit des vorherigen Arbeitstages – Freitag, 24. Januar. Gestern, am 26. Januar, wurde der Tageshöchstverbrauch am Abend gemessen. Er lag um 1,7% niedriger als der Höchstwert am vorangegangenen Sonntag, dem 19. Januar. Der Grund für diese Veränderungen ist eine deutliche Erwärmung in allen Regionen der Ukraine“, heißt es in dem Bericht.

Gleichzeitig ist ein sparsamer Umgang mit Strom weiterhin notwendig. Die Energieingenieure bitten die Bürger, die Nutzung leistungsstarker Elektrogeräte von 08:00 bis 20:00 Uhr einzuschränken. Es ist auch wünschenswert, in diesem Zeitraum nicht mehrere Geräte gleichzeitig einzuschalten.

Wir möchten daran erinnern, dass der 26. Januar in Kiew zwei Temperaturrekorde verzeichnete. Die Höchsttemperatur erreichte 7,4°C, was 0,5°C über dem bisherigen Rekord für diesen Tag aus dem Jahr 2021 liegt.

Meteorologen zufolge könnte die Temperatur in einigen Regionen der Ukraine +20 Grad Celsius erreichen. Eine solche anormale Erwärmung wird von den Ukrainern bereits am 30. Januar erwartet.