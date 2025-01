Russen warfen Sprengstoff auf einen Traktor in der Region Cherson: ein Mann wurde getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das russische Militär hat von einer Drohne aus Sprengstoff auf einen Traktor abgeworfen, auf dem sich ein 44-jähriger Mann befand. Er starb an den Folgen des Angriffs.

Das russische Militär warf von einer Drohne aus Sprengstoff auf einen Traktor im Bezirk Cherson ab. Infolge des Angriffs kam ein 44-jähriger Mann ums Leben. Dies berichtete der Pressedienst der regionalen Staatsanwaltschaft am Montag, den 27. Januar.

Den Ermittlungen zufolge warfen die Soldaten der Russischen Föderation am 27. Januar mittags in einer der Siedlungen des Bezirks Cherson von einer Drohne aus Sprengstoff auf einen Traktor, in dem sich ein 44-jähriger Mann befand. Infolge des Angriffs kam der Mann ums Leben.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Kriegsverbrechens eingeleitet, das den Tod eines Mannes verursacht hat.

Wir möchten daran erinnern, dass die Russen am 17. Januar Antonowka in der Region Cherson mit Drohnen angegriffen haben. Ein Mann starb an einer Haltestelle für öffentliche Verkehrsmittel.