Selenskyj: Es ist wichtig, dass wir zu 100 Prozent effektiv sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Je näher wir dem Winter kommen, desto stärker werden die russischen Versuche sein, die Streiks zu verstärken. Dies erklärte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videobotschaft an die Bevölkerung am Samstag, den 18. November.

„In der vergangenen Nacht wurden in unserem Luftraum fast 30 „Shahedin“ zerstört. Vielen Dank an alle Soldaten der mobilen Schießgruppen, der Luftstreitkräfte unserer Luftwaffe und der Flugabwehrraketentruppen. Eure Treffsicherheit, Jungs, ist buchstäblich das Leben für die Ukraine. Je näher wir dem Winter kommen, desto stärker werden die russischen Versuche sein, die Angriffe zu verstärken. Es ist für uns alle in der Ukraine wichtig, 100 Prozent effektiv zu sein. Trotz aller Schwierigkeiten. Bei aller Müdigkeit. Trotz aller Versuche, die Ukraine zu schwächen“, sagte der Präsident.

Selenskyj forderte jeden auf, so effektiv wie möglich zu sein, um den Sieg der Ukraine näher zu bringen.

„Respekt und Ruhm für jeden, der für den Staat kämpft, für jeden, der hilft und arbeitet, damit die Ukraine ihre Unabhängigkeit verteidigen und schützen kann. Es kommt auf jeden einzelnen an, der widerstandsfähig ist. Auf jeden, der effektiv ist. Von jedem einzelnen, der der Ukraine Kraft und Perspektive geben kann. Bitte nutzen Sie jede Gelegenheit, um unseren Staat zu stärken“, wandte sich der Präsident an die Ukrainer.