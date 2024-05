Selenskyj wird Spanien besuchen - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Staats- und Regierungschefs der Ukraine und Spaniens werden ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnen, das Kiew Stabilität und vorhersehbare militärische Unterstützung bieten wird, so Quellen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird in den kommenden Tagen Madrid besuchen und ein bilaterales Sicherheitsabkommen mit Spanien unterzeichnen. Dies berichtete die Zeitung El Pais am Montag, den 13. Mai.

Es heißt, dass die Verhandlungen über die Unterzeichnung dieses Abkommens Anfang März begonnen haben und bereits abgeschlossen sind. Es wird erwartet, dass das Dokument vom spanischen Ministerrat gebilligt wird, aber nicht dem Kongress zur Ratifizierung vorgelegt wird, da es nicht den rechtlichen Status eines internationalen Vertrages hat. Ministerpräsident Pedro Sanchez wird den Vertrag im Namen Spaniens unterzeichnen.

Das bilaterale Sicherheitsabkommen zwischen der Ukraine und Spanien soll der militärischen Unterstützung, die Madrid Kiew bereits durch Waffenlieferungen, die Ausbildung von mehr als 4.000 Kämpfern in einem Ausbildungs- und Koordinationszentrum in Toledo und die Versorgung Dutzender Verwundeter in einem Militärkrankenhaus gewährt, Stabilität und Vorhersehbarkeit verleihen.

Der Pakt verpflichtet Spanien, langfristige Militärhilfe zu leisten, Waffen zu liefern, bei der Ausbildung der Streitkräfte des Landes zu kooperieren, die Entwicklung der ukrainischen Verteidigungsindustrie zu fördern und Informationen im Bereich der Nachrichtendienste und der Cybersicherheit auszutauschen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Selenskyj vor einer Woche sagte, die Ukraine und Spanien hätten sich auf ein Sicherheitsabkommen geeinigt. Gleichzeitig bestätigte Pedro Sanchez seine Teilnahme an der Eröffnung des Friedensgipfels.