Selenskyj: Es wird weniger Papierkram in der Armee geben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 11. September, traf sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Umjerow, dem ersten stellvertretenden Minister Pawljuk und dem stellvertretenden Ministerpräsident Fedorow zu einem Gespräch über die Lieferung ukrainischer Kampfflugzeuge und die Transparenz dieser Lieferung. Selenskyj versprach, dass die Buchhaltung digitalisiert wird, was bedeutet, dass es viel weniger Papierkram in der Armee geben wird. Dies sagte Selenskyj in einer abendlichen Videobotschaft an die Bevölkerung, schreibt der Pressedienst des Präsidenten.

„Spezifische Bedürfnisse unserer Kampfbrigaden – sie müssen so schnell wie möglich befriedigt werden, und dafür muss die gesamte Buchhaltung digitalisiert werden. Generell sollte der Papierkram in den Truppen viel weniger werden, und es sollte definitiv keinen Unterschied mehr geben zwischen dem, was hier in der Zentrale in Berichten vorgelegt wird, und dem, was die Jungs am Ground Zero wirklich brauchen.“ Das Verteidigungsministerium startet jetzt das Buchhaltungssystem neu, das Ministerium für Digitalisierung hilft“, heißt es in der Botschaft.

