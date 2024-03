Selenskyj zeigte die Arbeit von Kampfmedizinern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte eine Auswahl von Fotos der Arbeit von Kampfmedizinern.

„Die Rettung des Lebens unserer Soldaten, die Wiederherstellung der Gesundheit unserer Verteidiger und Verteidigerinnen, selbstlose Arbeit jeden Tag, rund um die Uhr, an der Front, unter den schwierigsten Bedingungen. Vielen Dank an alle unsere Kampfsanitäter. An alle, die das Leben unserer Verteidiger und Beschützer retten. Wir sind stolz darauf, dass wir solche Ärzte haben“, lautet der Kommentar unter den Fotos.