Sicherheitsabkommen mit Partnern "haben der Ukraine wirklich geholfen" - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die in den letzten sechs Monaten abgeschlossenen Sicherheitsabkommen der Ukraine sehr geholfen haben, insbesondere beim Warten auf die Unterstützung der Vereinigten Staaten.

Der Staatschef sagte dies während einer Pressekonferenz mit Jens Stoltenberg, dem Generalsekretär der Generalstabschefs, berichtet ein Korrespondent von Suspilne.

Laut Selenskyj wurde die Lieferung von Flugabwehrsystemen und Teilen dafür dank der in den unterzeichneten Abkommen festgelegten Finanzierung durchgeführt.

„Sie kennen die Kosten für die Luftabwehr, und ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass sie dank der in neun Sicherheitsgarantieabkommen festgelegten Finanzmittel zustande gekommen sind. Das hat uns wirklich geholfen“, betonte der Präsident.

Sicherheitsgarantien für die Ukraine

Im März 2023 sagte Selenskyj, dass die Ukraine strategische Sicherheitsgarantien erhalten möchte, wenn sie sich während des Krieges nicht an der Anti-Terror-Operation beteiligen kann.

Am 11. und 12. Juli fand der G7-Gipfel in Vilnius statt. Die Präsidenten des Europäischen Rates, der Europäischen Kommission und Vertreter der G7-Länder einigten sich auf die Initiative einer „Gemeinsamen Erklärung zur Unterstützung der Ukraine“. Jedes Land wird mit der Ukraine an spezifischen langfristigen Verpflichtungen und Vereinbarungen im Sicherheitsbereich arbeiten.

Die entsprechenden Abkommen wurden bereits mit der Ukraine unterzeichnet: