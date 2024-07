Die Situation in der Richtung Tschassiw Jar ist ernsthaft kritisch - OSHA Khortytsia

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Insgesamt haben die russischen Truppen in den letzten 24 Stunden 51 Angriffe in dieser Richtung durchgeführt, davon neun in Tschassiw Jar.

In Richtung Chasovyarsk bleibt die Lage im Verantwortungsbereich der Einheiten extrem schwierig, es finden Kämpfe an der Grenze des Kanals Sewerskij Donez – Donbass statt. Darüber berichtete am Mittwoch, den 3. Juli, die operativ-strategische Gruppierung der Truppen Khortytsa.

Es wird berichtet, dass die Kämpfer der 24 separaten mechanisierten Brigade, die nach König Daniel benannt ist, die Grenzen heldenhaft halten.

„Die Intensität des feindlichen Beschusses hat nicht nachgelassen, die Russen greifen weiterhin mit den Kräften ehemaliger Gefangener aus den Einheiten „Sturm-V“, Fallschirmjägern und Spezialkräften an“, heißt es in dem Bericht.

Das OSHA stellt fest, dass in den letzten 24 Stunden 257 Mörser- und Artilleriebeschüsse registriert wurden.

„Die Taktik des Feindes sieht folgendermaßen aus: Er bringt seine Infanterie in das Waldgebiet, wo die Angreifer sich stürzen, zerstreuen und versuchen, die Stellungen unserer Verteidiger zu stürmen. Die feindliche Armee durch Artilleriefeuer, Abwürfe von Kamikaze-Drohnen, Lancet deckt die Durchführung ihrer Angriffsaktionen“, heißt es in der Nachricht.

Insgesamt haben die russischen Truppen im Laufe des vergangenen Tages in dieser Richtung 51 Angriffe durchgeführt, davon neun auf Tschassiw Jar.

Wir erinnern daran, dass am vergangenen Tag, dem 2. Juli, an der Front etwa 1.200 russische Kämpfer getötet wurden. Die Gesamtzahl der Verluste des Aggressorlandes RF nähert sich 550 Tausend Menschen.