Soldaten des 73: maritimen Zentrums der Special Operations Forces sind im Kampf gefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Soldaten des 73. maritimen Zentrums für Spezialoperationen der Streitkräfte der Ukraine sind bei einem Zusammenstoß mit russischen Angreifern während eines Kampfeinsatzes getötet worden. Dies wurde am Donnerstag, den 29. Februar, im Kommando der Spezialeinsatzkräfte der Ukraine gemeldet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die ukrainischen Spezialkräfte den Abzug der Hauptkräfte der Gruppe nach der Erfüllung der Kampfaufgabe vorsahen.

„Die heldenhafte und äußerst komplizierte Kampfarbeit der Einheiten der Special Operations Forces an Land, auf See und tief hinter den feindlichen Linien ist ein täglicher Beitrag der Soldaten der Special Operations Forces zum Sieg über den Feind. Denken Sie immer daran, zu welchem Preis unsere Freiheit gegeben wird“, betonte in den Special Operations Forces der Streitkräfte der Ukraine.

Früher in der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes sagte, dass während der Durchführung der Kampfaufgabe getötet Oberst Oleg Babiy. Seine Gruppe hatte im August letzten Jahres auf dem Territorium der Russischen Föderation einen Bomber zerstört und zwei weitere außer Gefecht gesetzt.

Special Operations Forces berichten über die Operation Zitadelle im Schwarzen Meer