Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainische Verteidiger auf zwei amerikanischen Panzerfahrzeugen Bradley waren in der Lage, den neuesten Panzer der russischen Aggressoren T-90M Proryw außer Gefecht zu setzen. Dies berichtete der Journalist Yuri Butussow am Samstag, den 13. Januar, in Telegram.

„In Richtung Awdijiwka hat ein Paar ukrainischer BMP Bradley aus nächster Nähe den „formidablen Analognoknet“ angegriffen. Infolge der erlittenen Schäden begann sich der Turm des T-90M chaotisch zu drehen, infolgedessen tanzt der russische Panzer „Schwanensee“ und kracht in einen Baum“, unterzeichnete er das veröffentlichte Video.

Laut Butussow wurde die Schlacht von Soldaten der 47. separaten mechanisierten Brigade ausgetragen. Die Autoren des Videos behaupten, dass bei dem Versuch, den Panzer zu verlassen, die gesamte Besatzung ausgeschaltet wurde.

Zuvor zeigten die Soldaten der Special Operations Forces, wie sie einen weiteren russischen Solntsepek in südlicher Richtung zerstörten. Das schwere Flammenwerfersystem hat das HIMARS getroffen.