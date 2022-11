Spezialisten von Favbet Tech helfen als Teil einer Cyber-Armee den ukrainischen Streitkräften

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Spezialisten von Favbet Tech und anderen IT-Unternehmen helfen als Teil einer vom Ministerium für digitale Transformation geschaffenen Cyber-Armee den ukrainischen Streitkräften im Kampf gegen russische Angreifer.

Das Ministerium für digitale Transformation hat eine IT-Armee aufgebaut, die die gegnerische Infrastruktur angreift und auch die Bewegungen der feindlichen Streitkräfte seit den ersten Kriegsmonaten bis zum heutigen Tag verfolgt. Viele Anstrengungen konzentrieren sich auf die Cybersicherheit und die Entwicklung von Big-Data-Lösungen, die für die Nachrichtendienste wichtig sind.

„Das Potenzial für die Branche ist enorm. Wir erleben jetzt das Entstehen des militärischen IT-Marktes und der nationalen Militärtechnologie. IT-Lösungen sind auf dem Schlachtfeld von entscheidender Bedeutung – und wir alle haben erlebt, wie abhängig unser Militär von der Technologie ist, um in Kampfeinsätzen erfolgreich zu sein. Darüber hinaus ist die Ukraine ein stark digitalisiertes Land, so dass ein zuverlässiger Schutz der IT-Infrastruktur, der Stromversorgungssysteme und der Datenbanken ebenso gefragt ist wie die Luftverteidigung. Die Zahl der Projekte in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotik und Drohnenentwicklung nimmt zu. Letzteres kann als die treibende Kraft der Branche angesehen werden: Die Entwicklung und Produktion von Drohnen in verschiedenen Modifikationen ist das, was derzeit am meisten gefragt ist“, so Artem Skrypnyk, CEO von Favbet Tech.