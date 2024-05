In der Stadt Sumy waren Explosionen zu hören, die Stadt ist teilweise ohne Licht und Wasser

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Sumy wurde gestern, am 5. Mai, um 23.26 Uhr Luftalarm ausgerufen. Der Alarm wird derzeit in fünf Regionen im Osten und Süden des Landes aufrechterhalten.

In Sumy waren Explosionen zu hören. Darüber am Montag, 6. Mai, berichtet Suspilne. Sumi davor im Telegram-Kanal der Luftwaffe Die Streitkräfte der Ukraine warnten vor dem Angriff russischer Drohnen auf das Territorium der Ukraine.

Explosionen in der Stadt ertönten um 00.06 Uhr.

Wie Journalisten berichten, verschwand nach den Explosionsgeräuschen das Licht in einem Teil der Stadt.

„Auf vielen Straßen in Sumy verschwand das Licht“, schreibt die lokale Agentur Kordon Media.

Suspilne-Korrespondenten fügen hinzu, dass es auch in Lebedyn, Bilopolye und Ochtyrka kein Licht gibt.

Auch die Wasserversorgung in Sumy ist teilweise unterbrochen.

Derzeit gilt in den Regionen Mykolajiw, Cherson, Sumy, Charkiw und Donezk der Luftalarm.

Im Dorf Monachinovka, Bezirk Kupjansk, Region Charkiw, wurde bei der Beseitigung eines durch russischen Beschuss verursachten Brandes die Leiche einer älteren Frau unter den Trümmern eines Hauses gefunden.

Am Nachmittag waren in Charkiw Explosionen zu hören. Eine Wohnbaustelle im Zentrum der Stadt geriet unter russischen Beschuss. Zunächst war von zwei Verwundeten die Rede, später erhöhte sich ihre Zahl auf zehn.