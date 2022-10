Das State Bureau of Investigation verdächtigt Strafverfolgungsbeamte in Lwiw, 300 kg Haschisch geschmuggelt zu haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Strafverfolgungsbeamte in der Region Lwiw werden verdächtigt, 300 kg Haschisch nach Polen transportiert zu haben. Das teilte das ukrainische State Bureau of Investigation (State Bureau of Investigation) am Samstag, den 1. Oktober, in seinem Telegramm-Kanal mit.

„Polnische Zollbeamte fanden 300 kg Haschisch in einem Lastwagen, der von ukrainischer Seite kontrolliert wurde und angeblich gefrorene Holunderbeeren transportierte“, heißt es in der Erklärung.

Das State Bureau of Investigation berichtete, dass Strafverfolgungsbeamte in den Schmuggelplan involviert waren und halfen, die Ladung reibungslos über die Grenze zu bringen.

In us Insbesondere wurde der Personenkreis ermittelt, der in die Organisation des Drogenhandels verwickelt ist.

Das staatliche Ermittlungsbüro hat ein Strafverfahren wegen des Schmuggels von Betäubungsmitteln eingeleitet – Teil. 3 von Artikel 305, Teil 5 von Artikel 27 des Strafgesetzbuches der Ukraine.

Wenn die Schuld der Verdächtigen in einem Gerichtsverfahren bewiesen wird, droht ihnen eine Freiheitsstrafe von bis zu 12 Jahren…