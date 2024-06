Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Parlamentschef ist davon überzeugt, dass dieses Gesetz eine echte Chance für die intellektuelle, kulturelle, historische, geistige und spirituelle Transformation jedes ukrainischen Bürgers bieten wird.

Der Vorsitzende der Werchowna Rada Ruslan Stefantschuk hat das vom Parlament verabschiedete Gesetz über den Gebrauch der englischen Sprache in der Ukraine unterzeichnet. Darüber berichtete er am Freitag, den 7. Juni, auf der offiziellen Seite in FB.

„Ich habe das von der Werchowna Rada der Ukraine verabschiedete Gesetz über die Anwendung der englischen Sprache in der Ukraine unterzeichnet. Ich bin überzeugt, dass die Bedeutung dieses Gesetzes, das vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj initiiert wurde, von zukünftigen Generationen geschätzt werden wird“, heißt es in der Nachricht.

Stefantschuk ist sich sicher, dass dieses Gesetz eine echte Chance für die intellektuelle, kulturelle, historische, mentale und spirituelle Transformation jedes Bürgers der Ukraine bieten wird.

„Dies ist eine echte Chance für ukrainische Kinder, Teil der Weltzivilisation zu werden. Dies ist eine echte Chance, keine politischen Tricks, um den ewigen ukrainischen Wunsch zu erfüllen: ‚Weg von Moskau‘. Lassen Sie uns diese Chance nicht verpassen. Die Geschichte verzeiht nie, wenn die Chance verpasst wird“, betonte der Parlamentschef.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Regierung vor einem Jahr einen neuen Status für die englische Sprache in der Ukraine angekündigt hat, um unser Land als regionale Führungsmacht zu stärken.

Am 4. Juni dieses Jahres hat die Werchowna Rada das Gesetz Nr. 9432 über den Gebrauch des Englischen in der Ukraine verabschiedet.