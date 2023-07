Der stellvertretende Außenminister hat dem deutschen Gesetzgeber gesagt, er solle sich zum Teufel scheren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der stellvertretende Außenminister und ehemalige ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, hat scharf auf die Äußerungen des Bundestagsabgeordneten Ralf Stegner reagiert, der die Entscheidung der USA, Kiew mit Streumunition zu beliefern, kritisiert hatte.

Am Freitag, den 7. Juli, schrieb Stegner auf Twitter, der Einsatz von Streumunition sei „zu Recht international geächtet“.

„Wer im Namen der internationalen Ordnung und Werte handelt, liefert solche Waffen nicht. Auch nicht an die Ukraine“, betonte der deutsche Politiker.

Daraufhin schickte ihn Melnyk „zur Hölle“ und riet ihm, weiterhin „biedermeierlich auf der Couch zu sitzen“.

„Fahren Sie zur Hölle mit Ihren Ratschlägen, Herr Stegner, Sie wissen nicht, wovon Sie reden. Waren Sie jemals 500 Tage lang in einem Krieg in der Ukraine? Haben Sie menschliches Leid erlebt? Wenn nicht, dann bleiben Sie auf Ihrer Biedermeier-Couch“, betonte der ukrainische Diplomat am 8. Juli in einem Tweet.

Screenshot von twitter.com/MelnykAndrij