​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Nacht 1.794 Schießübungen in Richtung Tawrien durchgeführt, wodurch die russischen Truppen mehr als fünf Kompanien von Soldaten verloren haben. Aleksandr Tarnavskyy, Kommandeur der operativen und strategischen Truppengruppierung in Richtung Tawrien, sagte.

„In den letzten 24 Stunden beliefen sich die Verluste des Feindes an Gefallenen und Verwundeten auf mehr als fünf Kompanien“, sagte er.

Tarnavskiy zufolge wurden insgesamt 88 russische Waffen und militärische Ausrüstung zerstört oder beschädigt, darunter ein Ka-52-Hubschrauber, 11 Panzer, 20 BMPs, zwei APCs, drei Haubitzen des Typs 2A65 Msta-S, eine Haubitze des Typs 2A65 Msta-B, eine Zala-Drohne, eine Shahed-136-Drohne, eine Orlan-10-Drohne, eine BM-21 Grad, eine REB Zhitel, vier Akatsiya SAU, eine Gvozdika SAU und ein Solntepek-Mehrfachwerfersystem.

Außerdem hat das ukrainische Militär fünf russische Munitionslager zerstört.