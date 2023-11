Die Streitkräfte der Ukraine haben in der Nacht 18 feindliche Drohnen und eine Rakete Ch-59 zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November haben die Streitkräfte der Ukraine 18 feindliche Kampfdrohnen und eine Rakete Ch-59 zerstört. Dies teilte der Pressedienst der Luftwaffe mit.

„In der Nacht zum 1. November 2023 haben die russischen Angreifer kritische Infrastrukturen und Militäreinrichtungen angegriffen und dabei Kampfdrohnen wie Shahed-136/131 und Lenkflugkörper Ch-59 eingesetzt. Das Gebiet des Abschusses der Ch-59 und Teile von Shahed – Region Kursk der Russischen Föderation, der Rest der feindlichen Angriffsdrohnen griff aus südöstlicher Richtung an – Primorsko-Achtarsk der Russischen Föderation,“ so die Luftwaffe

Es wird berichtet, dass die Angriffsdrohnen von taktischen Flugzeugen, Flugabwehrraketeneinheiten sowie mobilen Feuerkommandos der Luftwaffe in Zusammenarbeit mit der Flugabwehr der ukrainischen Verteidigungskräfte zerstört wurden.

„Insgesamt wurden 18 von 20 Shahed-136/131 Angriffsdrohnen abgeschossen. Außerdem wurde die Lenkflugzeugrakete Ch-59 zerstört“, heißt es in der Mitteilung.

Am Dienstagabend wurde berichtet, dass in der Region Dnipropetrowsk zwei unbemannte Luftfahrzeuge – Drohnen Shahed-131/136 – abgeschossen wurden. Und in der Region Tscherkassy arbeitete die Luftabwehr.

Die Ankunft in der Ölraffinerie in Krementschuk wurde registriert.