Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Sturmwarnung für die Ukraine. Das Land wird von starken Regenfällen und Nebel heimgesucht. Dies teilte der Pressedienst des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen unter Berufung auf Daten des ukrainischen Hydrometeocenters mit.

„Am 13. Oktober regnete es tagsüber in den Regionen Odessa und Mykolaiv und tagsüber in den Regionen Kirowohrad, Tscherkassy, Poltawa, Tschernihiw und Sumy“, heißt es in dem Bericht.

Aufgrund des schlechten Wetters wurde die Gefahrenstufe I, gelb ausgerufen.

Zuvor war berichtet worden, dass 29 Menschen bei den Überschwemmungen in China ums Leben kamen. Die Katastrophe verursachte Schäden in Höhe von 770 Millionen Dollar. Mehr als 120.000 Menschen wurden evakuiert.

Ein bekannter nationaler Meteorologe ist gestorben. Leonid Gorban ist am 1. Oktober verstorben, die Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben. Der Mann wurde von den offiziellen Meteorologen nicht erkannt.