In Sumy waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Abend des 29. Oktober hat die russische Armee Angriffsdrohnen über dem Territorium der Ukraine gestartet. In mehreren Regionen wurde ein Luftalarm ausgerufen.

In der Stadt Sumy waren Explosionsgeräusche zu hören. Der Alarm in der Region dauert an. Darüber am Dienstag, 29. Oktober, berichtet Telegram Suspilne Novini.

„In Sumy war das Geräusch einer Explosion zu hören, berichten die Korrespondenten von Suspilne“, heißt es in der Nachricht.

Offizielle Informationen über die Explosion gab es zu diesem Zeitpunkt nicht.

Eine Stunde zuvor meldete die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte jedoch, dass ein Teil der Aufschlagdrohnen der Russen über die Region Sumy in Richtung Poltawa geflogen sei.

Russische Entführer haben am Abend des 28. Oktober das Stateprom-Gebäude im Zentrum von Charkiw mit Luftbomben getroffen.