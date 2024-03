Synjehubow sagte, ob der Überfall von Freiwilligen in die Russische Föderation die Region Charkiw betrifft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Charkiw, Oleh Synjehubow, sprach am Donnerstag, den 14. März, über die Situation in der Region Charkiw vor dem Hintergrund der Überfälle russischer Freiwilliger in der russischen Grenzregion Belgorod, berichtete die lokale Publikation Ob’iektiv.

Er sagte, er könne sich nicht zu den Angriffen auf Ziele auf russischem Territorium äußern. Er fügte jedoch hinzu, dass sich die Art und Intensität der feindlichen Angriffsoperationen in Richtung Kupjansko-Lymany nicht geändert haben.

„Vorgestern gab es eigentlich eine völlige Flaute, außerdem haben sie sich jetzt wieder erholt. Wir führen dies auf die Tatsache zurück, dass die Einheiten der Angreifer, die aufgrund der effektiven Arbeit unserer Streitkräfte einfach ihre Kampfkraft verlieren, einer Rotation und Wiederherstellung unterzogen werden“, sagte der Beamte.

Der Beamte beantwortete auch die Frage, ob keine feindlichen Einheiten aus dem Norden an die Grenze der Russischen Föderation zur Region Charkiw heranrücken.

„Was die mögliche Konzentration von Truppen im Norden unseres Territoriums in Richtung Belgorod betrifft, so haben wir eine solche Konzentration noch nicht beobachtet, auch nicht im Zusammenhang mit der Aktivität ihrer internen bestimmten Geschichten“, fügte Synjehubow hinzu.