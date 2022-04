Die Türkei gründet eine Fluggesellschaft für russische Touristen - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Türkei hat beschlossen, eine neue Fluggesellschaft zu gründen, die ausschließlich russische Touristen in türkische Urlaubsorte befördern soll, berichtet die Zeitung Sabah. Die Fluggesellschaft wird ihren Sitz am Flughafen Antalya haben.

Drei Punkte wurden bisher in den Fahrplan des Projekts aufgenommen. Erstens: staatlich garantierte Darlehen zur Unterstützung mehrerer großer Gastunternehmen. Das sind die Länder, die wegen der Luftsanktionen keine russischen Touristen mehr bekommen haben.

Zweitens die Gründung einer neuen Fluggesellschaft, die in der Lage wäre, Flugzeuge ohne das Risiko von Sekundärsanktionen und ohne Versicherungsrisiken anzuziehen. In diesem Fall können bereits Linienflugzeuge anderer Fluggesellschaften beteiligt sein. Sie werden vorübergehend an das neue Luftfahrtunternehmen übergeben.

„Aktive Neutralität. Die Rolle der Türkei im Krieg in der Ukraine

Der dritte Punkt betrifft die Zuteilung von 1,5 Millionen Sitzplätzen auf Flügen der Turkish Airlines für „Pauschaltouristen“. Die Maßnahme wird bereits umgesetzt…