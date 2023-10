Teilweiser Stromausfall in der Region Cherson aufgrund von Beschuss

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben erneut die Region Cherson beschossen und die Stromnetze beschädigt. Dies berichtete der Leiter der örtlichen regionalen Militärverwaltung Alexander Prokudin am Montag, den 23. Oktober, in Telegram.

„Die Angreifer haben erneut die Region Cherson beschossen. Sie haben die Stromleitungen getroffen. Ohne Licht blieben Beryslaw, Novoberislav, Dorozhnoye, Tomarino“, schrieb er.

Laut Prokudin arbeiten die Stromtechniker bereits an der Beseitigung der Schäden.

Bereits am Montag wurde bekannt, dass in der Region Cherson unter den Trümmern des Hauses die Leichen von zwei Menschen hervorgeholt wurden. Sie starben als Folge des russischen Luftangriffs auf das Dorf Iwanowka am Abend des 22. Oktober.

Auch heute beschossen russische Truppen die Gemeinde Beryslawskaya. Dabei wurden drei Zivilisten verletzt.