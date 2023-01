Tipping point: Biden schätzt den Verlauf des Krieges in der Ukraine ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russische Invasion in der Ukraine ist nun an einem Kipppunkt angelangt. Dies erklärte US-Präsident Joe Biden bei einer Kabinettssitzung am Donnerstag, den 5. Januar, wie die Journalistin Jennifer Jacobs auf Twitter berichtete.

„Der Krieg in der Ukraine ist jetzt an einem Wendepunkt angelangt. Wir müssen alles tun, was wir können, um den Ukrainern zu helfen, sich gegen die russische Aggression zu wehren“, sagte Biden.

Seiner Meinung nach versucht Russland nicht, die Entwicklung zu bremsen. Die Maßnahmen, die sie ergreifen, sind genauso barbarisch wie vor einem Jahr…